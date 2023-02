Manchester United : L'Arabie Saoudite embrouille le Qatar

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Depuis quelques mois, la famille Glazer qui possède Manchester United, a annoncé la volonté de vendre le club mancunien. Plusieurs fonds d'investissement sont déjà intéressés même si aucune offre n'a encore été formulée. Le Qatar qui était en pole position pour racheter Manchester United, vient de voir émerger un nouveau concurrent en provenance d'Arabie Saoudite.

Alors que Manchester United poursuit sa remontée en Premier League, en interne, la direction essaye toujours de trouver un nouvel investisseur pour reprendre le club le plus titré d'Angleterre (20 titres). Selon les informations du Daily Mail, la famille Glazer n'arrive pas à se mettre d'accord concernant le montant minimum pour vendre Manchester United. La famille américaine a nommé le groupe Raine, une banque d'affaires internationale pour s'occuper de la vente du club avec comme obligation de trouver un acheteur qui sera prêt à mettre entre 6,5 et 8 milliards d'euros. Néanmoins, le média anglais affirme que certains membres de la famille sont prêts à faire baisser leur offre jusqu'à 5,6 milliards d'euros pour faciliter une vente même si l'objectif reste de faire grimper les enchères.

l'Arabie saoudite s'attaque à Manchester United

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manchester United (@manchesterunited)

Le Daily Mail explique également que deux groupes privés d'Arabie saoudite sont prêts à participer à l'appel d'offres. Si le Qatar et Jim Ratcliffe, propriétaire d'INEOS et de l'OGC Nice semblaient être les principaux concurrents, l'Arabie saoudite est également dans la course pour racheter Manchester United. C'est dire si les Red Devils font tourner les têtes parmi les pays les plus dépensiers en investissements sur la planète. Après le PSG, le Qatar avait l'ambition de conquérir l'Angleterre en rachetant Manchester United. L'Emirat souhaite définitivement s'implanter dans le football avec un autre cador européen, même si l'UEFA pourrait ne pas apprécier de voir des pays du Golfe posséder plusieurs ténors du continent. En tout cas, les gros bras financiers sont de sortie pour essayer de s'offrir l'un des plus grands clubs au monde.