Ang : Un genou au sol contre le racisme, Zaha n’en peut plus

Dans : Premier League.

Avant le coup d’envoi de chaque match de Premier League cette saison, les acteurs posent un genou au sol dans le cadre du mouvement « Black Lives Matter ». Mais à partir de ce week-end, l’attaquant ivoirien de Crystal Palace Wilfried Zaha souhaite y mettre un terme.

Le coup d’envoi du match entre Brighton et Crystal Palace sera peut-être observé avec une attention particulière lundi soir. Bien sûr, on ne parle pas du prestige de l’affiche. Mais plutôt de l’annonce de Wilfried Zaha concernant le mouvement « Black Lives Matter ». Rappelons que les différents acteurs de Premier League posent un genou à terre avant chaque rencontre pour lutter contre le racisme. Il s’agissait initialement d’un hommage à George Floyd, un Américain tué par un policier à Minneapolis en mai dernier. Sauf que cette semaine, l’attaquant des Eagles s’est rendu compte que ce geste n’était pas utile. Ou du moins pas autant qu’il le voudrait.

« Pourquoi est-ce que je devrais porter "Black Lives Matter" au dos de mon t-shirt pour vous montrer que c'est important pour nous ? Tout ça est dégradant, a estimé l’international ivoirien lors d’une conférence organisée par le Financial Times. Pendant mon enfance, mes parents m'ont dit que je devais être fier d'être noir. On devrait garder la tête haute. Le fait de mettre un genou au sol, les gens oublient parfois qu'on doit le faire. Cela devient quelque chose que l'on fait juste comme ça. Ce n'est pas suffisant pour moi. » L’ancien joueur de Manchester United préfère de réels actes et cessera donc de s’agenouiller avant les coups d’envoi.