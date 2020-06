PSG : Kurzawa assume et participe à la manif interdite

Dans : PSG.

Layvin Kurzawa a participé mardi soir à une manifestation de soutien à Adama Traoré, décédé après son interpellation par les gendarmes. Une manif interdite mais qui a réuni près de 20.000 personnes.

Mardi soir, malgré l’interdiction prononcée par la Préfecture de police de Paris, plusieurs milliers de manifestants se sont retrouvé le tribunal de Paris à l’appel du collectif Justice pour Adama, un jeune homme décédé en 2016 après une interpellation par les gendarmes. Cette manifestation s’inscrivait évidemment dans un contexte très spécial, le mouvement de soutien à George Floyd, mort la semaine passée aux Etats-Unis lors d’une opération de police, ayant gagné toute la planète. Et parmi les manifestants réunis à Paris, il y avait Layvin Kurzawa, le défenseur du PSG, qui a ouvertement assumé sa présence à cette manifestation.

« Justice pour Adama, Justice for George, Justice pour tous ... Aujourd’hui j’ai vu une france qui marche ensemble #blacklivesmatter #notoracism », a lancé l’international tricolore via les réseaux sociaux, des photos de Layvin Kurzawa, le visage masqué histoire de montrer qu’il était tout de même prudent sur le plan sanitaire, la Préfecture de Police ayant justifié son interdiction sur le motif de la lutte contre la propagation du Coid-19. Pas de quoi empêcher ce vaste mouvement qui s'est terminé par quelques incidents sporadiques autour du tribunal et de la porte de Clichy.