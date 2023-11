Ang ‍: Thiago Silva agonise, Chelsea doit arrêter le massacre ‍!

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Thiago Silva a passé une après-midi difficile à Newcastle samedi. Le défenseur brésilien de 39 ans a commis une grosse erreur et il a souffert face aux jeunes attaquants adverses. De quoi menacer son avenir proche à Chelsea.

Un record honorable qui s'est transformé en boulet par la suite. Samedi, à Newcastle, Thiago Silva est entré dans l'Histoire de Chelsea puisqu'il est devenu le joueur de champ le plus âgé des Blues en match. A 39 ans et 64 jours, Silva a pris le record de Dick Spence qui datait de 1947. Si au début du match les supporters de Chelsea ont salué cette performance, ils ont ensuite regretté la présence de l'ancien parisien sur le terrain. Dépassé derrière, Silva a surtout commis une grosse erreur en offrant le troisième but à Joelinton après une passe beaucoup trop faible pour son gardien.

Thiago Silva a fait son temps, il doit vite s'en aller

Thiago Silva a posté un message sur Instagram pour s'excuser et se dire « anéanti » après sa prestation de samedi. Cependant, cela n'a pas vraiment suffi à calmer les supporters des Blues. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui estiment que Thiago Silva a fait son temps à Chelsea. Le défenseur brésilien est appelé à partir, étant jugé trop vieux pour les ambitions de Chelsea.

Gordon to Thiago Silva pic.twitter.com/hhzFrp8oou — Gabriel miles (@Gabriel6ixmiles) November 26, 2023

« Grand-père, je vais te tuer aujourd’hui », aurait dit Anthony Gordon de Newcastle dans un tweet humoristique. « Thiago Silva a été un bon serviteur mais il est temps de partir. John Terry, Lampard, Drogba, etc. ont été progressivement écartés. Il est temps de dégager Thiago Silva », « Laissez-le rejoindre le staff désormais », écrivent deux autres supporters sur X. En fin de contrat en juin dernier, Silva avait été prolongé d'un an sur demande de Pochettino cet été. Toutefois, le Daily Express se dit pessimiste concernant l'avenir de Silva, ne le voyant pas aller jusqu'au bout de la saison à Chelsea. L'ancien joueur du PSG devra vite réagir car Chelsea, 10e actuellement, ne sera patient avec aucun de ses joueurs pour rebondir.