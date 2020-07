Ang : Pogba traité de leader 2.0, et ce n’est pas un compliment

Dans : Premier League.

De retour en forme depuis la reprise, Paul Pogba contribue aux bons résultats de Manchester United. Sans forcément apparaître au premier plan.

Sur la lancée de ses résultats avant l’interruption de la saison, Manchester United reste inarrêtable en Angleterre. Les Red Devils, vainqueurs 3-0 sur le terrain d’Aston Villa jeudi, viennent d’enchaîner une quatrième victoire consécutive avec trois buts d’écart, une performance inédite dans l’histoire de la Premier League. Certains diront que cette excellente forme coïncide avec le retour de blessure de Paul Pogba, qui a immédiatement récupéré sa place de titulaire. Mais pour Roy Keane, le milieu de terrain brille avant tout grâce à la présence d’autres vrais leaders de l’effectif mancunien.

« Depuis un an ou deux, on dit que Pogba doit davantage tenir un rôle de leader dans l'équipe. Mais je ne pense pas qu'il veuille devenir un leader, a commenté le consultant de Sky Sports. Je pense que Pogba est content que Maguire soit là, avec ses qualités de leader, ou Fernandes en tant que leader technique sur le terrain. Mais en ce qui concerne Pogba, il ne veut pas être le patron. Il veut être le numéro 1 sur les réseaux sociaux, mais sur le terrain, il se dit : "ça me va, je reste dans l'ombre". On dirait qu'il prend un peu plus de plaisir. » Qu’importe, le manager Ole Gunnar Solskjaer ne s’en plaindra pas si le Français contribue à une éventuelle qualification en Ligue des Champions.