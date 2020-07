Mercato : Ni Pogba, ni Camavinga, Madrid et Zidane font un autre choix

Dans : Mercato.

Attendu depuis l’été dernier, le milieu de terrain réclamé par Zinédine Zidane ne viendra sûrement pas cet été. L’entraîneur du Real Madrid devra encore patienter une saison supplémentaire.

La crise sanitaire et financière n’épargne personne. Pas même les plus grands cadors du continent européen. En Espagne par exemple, cette période difficile oblige le Real Madrid à revoir tous ses plans sur le marché des transferts. Il est désormais urgent de pousser plusieurs joueurs vers la sortie, à commencer par les indésirables qui pèsent lourd sur la masse salariale. A savoir Gareth Bale et James Rodriguez, deux éléments très difficiles à refourguer. Vendre, c’est pourtant l’unique condition si la Maison Blanche souhaite envisager un recrutement cet été. On parle d’un montant de 200 millions d’euros à récolter pour compenser les énormes pertes.

Dans le cas contraire, il sera impossible d’attirer les cibles identifiées, notamment celles validées par Zinédine Zidane dans l’entrejeu. Pour rappel, l’entraîneur madrilène réclame un milieu de terrain depuis l’été dernier, lorsqu’il avait fait de son compatriote français Paul Pogba (27 ans) sa priorité. Mais une fois de plus, le technicien n’aura pas gain de cause pour l’international tricolore, préviennent les médias espagnols dont Mundo Deportivo. Ni pour l’alternative Eduardo Camavinga (17 ans), lui aussi inaccessible à cause de la crise. Une excellente nouvelle pour Manchester United et le Stade Rennais qui souhaitaient tous les deux éloigner la menace du Real.