Ang : Norwich remonte en Premier League

Dans : Premier League.

La formation de Norwich n’aura passé qu’une seule saison en Championship, puisque ce samedi, et même sans jouer, les Canaries ont décroché leur ticket pour la Premier League. Brentford et Swansea, qui pouvaient faire durer le suspense, n’ayant pas gagné, Norwich compte désormais 14 points d’avance sur le 3e et ne peut plus être rattrapé. La saison passée, le club s'était classé 20e et dernière de Premier League.