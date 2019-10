Ang : Mme Rooney porte une terrible accusation contre Mme Vardy !

Dans le royaume anglais des WAG's, c'est la furie ce mercredi suite aux révélations de Coleen Rooney, l'épouse de Wayne Rooney. En effet, cette dernière accuse Rebekah Vardy, l'épouse de Jamie Vardy, d'avoir vendu au Sun des infos personnelles qu'elle partageait en privé sur Instagram. Pour accuser ainsi la compagne de l'attaquant international anglais de Leicester, Mme Rooney a tout simplement tendu un piège à cette dernière comme elle l'a raconté ce mercredi sur Twitter.

Constatant que quelques histoires fuitaient via son compte Instagram vers le tabloïd, elle a éliminé quelques contacts, pour ne finalement plus garder que Rebekah Vardy. Et c'est ainsi qu'elle a constaté que quelques histoires inventées qu'elle mettait en ligne sur son compte étaient relayées rapidement au Sun. Et elle a donc eu la preuve que la femme de Vardy était bien la taupe du tabloïd anglais depuis quelques années.

This has been a burden in my life for a few years now and finally I have got to the bottom of it...... pic.twitter.com/0YqJAoXuK1