Cristiano Ronaldo déjà rattrapé par un scandale

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Cristiano Ronaldo était relativement tranquille en Italie, où sa vie privée a été préservée. Mais dès son retour avec Manchester United, CR7 a compris qu'en Angleterre il n'aurait aucune tranquillité.

Auteur d’un doublé lors de la large victoire de Manchester United contre Newcastle, Cristiano Ronaldo a déjà mis Old Trafford à ses pieds. Et au lendemain de la victoire de Red Devis, la presse anglaise célèbre évidemment le retour réussi de CR7, lequel permet en plus aux Mancuniens d’occuper la première place au classement de Premier League, au moins provisoirement. Mais si la star portugaise avait toujours eu droit à de la sérénité en Italie concernant ses affaires extrasportives, son come-back en Angleterre a déjà été marqué par une attaque brutale et spectaculaire. En effet, pendant le match entre Manchester United et les Magpies un avion tirant une banderole a survolé Old Trafford. Sur cette banderole, un message que, dans un premier temps, seul Cristiano Ronaldo a probablement compris : « Croyez Kathryn Mayorga ».

A banner supporting a woman who accused footballer Cristiano Ronaldo of a sex assault has been flown over Old Trafford during his return game for Manchester United.https://t.co/H7CSj5LqUp — BBC North West (@BBCNWT) September 11, 2021

Il s’agissait évidemment d’une référence directe à la jeune américaine qui a porté plainte pour une agression sexuelle contre Cristiano Ronaldo suite à une soirée à Las Vegas en 2009. Depuis, CR7 a négocié un accord financier avec son accusatrice, ce qui lui a permis de ne pas être au cœur d’un procès forcément gênant aux Etats-Unis. Ce dimanche, en Angleterre, on se demande surtout qui a dépensé de l'argent pour rappeler ce mauvais souvenir à Cristiano Ronaldo, alors que le joueur de Manchester United est désormais totalement à l'abri de poursuites judiciaires dans ce dossier. Alors même que son accusatrice a tenté de relancer il y a quelques années l'affaire en rompant l'accord pourtant négocié avec Cristiano Ronaldo. La justice américaine l'avait alors débouté. Ce qui est certain, ce que cet avion et sa banderole n'ont pas perturbé la star mancunienne et n'ont pas plus gâché la fête à la fin du match.