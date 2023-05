Ang : Le Qatar fait craquer les proprios de Man Utd

Dans : Premier League.

Alors que Manchester United est en vente, le rachat du club anglais se joue toujours entre le Sheikh Jassim et Sir Jim Ratcliffe, patron d'INEOS. La famille Glazer pourrait bientôt vendre Manchester United au Qatar.

Depuis plusieurs mois, la famille Glazer qui possède Manchester United, a décidé de mettre en vente le club anglais. Très impopulaires dans les tribunes d'Old Trafford, les Américains souhaitent néanmoins obtenir au moins 5,5 milliards d'euros pour céder les parts du club le plus titré d'Angleterre. Deux candidats se disputent le rachat des Red Devils. D'un côté, Jim Ratcliffe, patron d'INEOS, bien implanté dans le sport (football, cyclisme, F1...) et de l'autre côté, Jassim bin Hamad Al-Thani, fils de l'ancien Premier ministre du Qatar. Sheikh Jassim a fait ses études en Angleterre et a toujours été fan de Manchester United. Selon les informations de l'Express, le cousin éloigné du propriétaire du PSG a fait une offre que la famille Glazer ne peut pas refuser et semble avoir raflé la mise.

Manchester United bientôt sous le pavillon du Qatar ?

Le média anglais affirme que Jassim bin Hamad Al-Thani a fait une offre de près de 7 milliards d'euros pour racheter Manchester United. Une somme au niveau de celle espérée par Joel et Avram Glazer. Jim Ratcliffe avait lui fait une proposition pour racheter 50% des Red Devils afin de laisser une part à la famille américaine au sein du club. Néanmoins, l'expert en financement du sport, le Dr Dan Plumley pense que les Glazer préfèrent céder complètement Manchester United au Sheikh Jassim qui est pour l'instant le seul à vouloir tout acheter. Après s'être offert le PSG, il y a 12 ans, le Qatar est en passe de s'offrir le club le plus populaire d'Angleterre et l'un des plus populaires du monde. Ce géant du football européen, en perdition sur le plan sportif depuis une décennie, devrait donc être racheté par un membre de la famille princière du Qatar, sauf si le patron d'Ineos revient à la charge avec cette fois une offre de rachat total.