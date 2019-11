Ang : Lacazette attend Pépé, ça va casser des reins à Arsenal

Dans : Premier League.

Recruté pour 80 millions d’euros cet été, Nicolas Pépé traverse une période d’adaptation à Arsenal. Mais peut-être plus pour très longtemps.

Sous pression à Arsenal, Unai Emery ne peut pas encore compter sur un Nicolas Pépé à son meilleur niveau. Le manager des Gunners voit son ailier poursuivre son adaptation à sa nouvelle équipe et à la Premier League. Du coup, les premières critiques n’ont pas tardé pour celui qui n’a inscrit qu’un but dans le championnat anglais. Rien d’inquiétant si l’on en croit son coéquipier Alexandre Lacazette, persuadé que l’ancien Lillois finira par bluffer l’Angleterre.

« Je pense que par rapport à ses premiers matchs, il est de mieux en mieux, a commenté l’attaquant français pour les médias d’Arsenal. Il retrouve le rythme, il comprend de plus en plus la demande de la Premier League. Mais il faut être indulgent avec lui, il vient du championnat de France qui est vraiment différent. Peut-être qu'il y a aussi le poids du transfert qu'il ne faut pas oublier, parce que ça reste quand même une certaine somme. Mais j'ai une confiance totale en Nico pour l'avenir. (…) Avec toutes ses qualités, quand il aura tout assimilé, je ne me fais pas de souci pour le niveau qu'il atteindra au sein du club. »

Un trio attendu

Une fois adapté, Pépé formera un trio redoutable avec Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang. « J'espère qu'on fera mal aux défenses adverses, a imaginé l’ex-Lyonnais. On a envie de jouer ensemble. Mais le coach prend ses décisions, on doit les respecter. J'ai eu la malchance de m'être blessé en septembre donc on n'a pas pu être alignés ensemble. Mais d'ici la fin de la saison, il y a aura bien un match où on jouera ensemble. » Et si ce trio était la clé pour relancer les Gunners ? Et sauver la tête d’Emery…