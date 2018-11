Ang : Incroyable, N'Golo Kanté paiera plus d'impôts qu'Amazon !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Ce vendredi, Chelsea a annoncé la prolongation du contrat du Français N’Golo Kanté.

Le milieu de terrain, désormais lié aux Blues jusqu’en 2023, en a profité pour négocier un salaire nettement revu à la hausse puisque ses revenus annuels passent de 8,7 M€ à 17,5 M€. Suffisant pour devenir le joueur le mieux payé de l’effectif et de l’histoire du club londonien ! Mais qui dit revalorisation dit impôts supplémentaires… Surtout si le joueur a refusé de frauder. Malgré sa réputation de tricheur en équipe de France, Kanté n’a pas souhaité toucher une partie de son salaire à travers une société à Jersey.

Résultat, l’ancien Caennais va passer à la caisse comme un citoyen modèle et paiera désormais 7,64 M€ de taxe par an, estime The Sun, qui a réalisé une drôle de comparaison. Selon le tabloïd britannique, l’international tricolore versera plus d’impôts qu'Amazon ! Si Starbucks avait été cité dans un premier temps, la firme nous a cependant fait savoir qu'elle payait désormais 15,5ME d'impôts par an en Grande-Bretagne, contrairement à la France où elle ne règle rien.