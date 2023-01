Ang : Hugo Lloris poussé dehors, le plan de Tottenham

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Finaliste de la Coupe du monde avec l'Équipe de France, Hugo Lloris continue de rayonner avec sa sélection. Néanmoins, le capitaine des Bleus ne fait pas l'unanimité en Angleterre et notamment à Tottenham où les dirigeants anglais sont en train de lui chercher un remplaçant.

Après 11 années passées à Tottenham, Hugo Lloris va peut-être tirer sa révérence avec les Spurs. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le capitaine de l'équipe anglaise n'est plus autant souverain que les années précédentes. Les supporters anglais doutent beaucoup du portier de 36 ans, tout comme les dirigeants londoniens. Le remplaçant de l'ancien joueur de l'OL est déjà ciblé par la direction. Selon les informations du Mirror, les Spurs souhaitent recruter Jordan Pickford. Le gardien de 28 ans, titulaire avec la sélection anglaise, dispute sa sixième saison avec Everton. Les Toffees se battent pour éviter la relégation en Premier League. La situation sportive de son club pourrait pousser Pickford à accepter la sollicitation de Tottenham.

Tottenham veut s'attaquer à Pickford cet été

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Everton, le gardien de 28 ans pourrait logiquement avoir envie de rejoindre un club plus compétitif. Malgré le soutien et l'admiration d'Antonio Conte envers Hugo Lloris, les dirigeants anglais ont décidé de mettre fin à l'ère du Français. Le joueur le plus capé de l'histoire de l'Équipe de France (145 sélections) va peut-être devoir se résoudre à quitter les Spurs lorsque Jordan Pickford rejoindra les Spurs. Un transfert estival a plus de chances d'aboutir pour ne pas déséquilibrer les deux clubs. Les Londoniens sont encore en lice en Ligue des Champions, en FA Cup et en course pour le top 4. Everton ne laissera pas partir l'un de ses hommes forts alors que l'équipe pointe à la dix-huitième place du championnat anglais. L'été 2023 risque d'être mouvementé pour Tottenham et Hugo Lloris.