Ang : Cristiano Ronaldo vire Lionel Messi !

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Comme on pouvait s’y attendre, le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United a provoqué un énorme engouement chez les supporters des Red Devils. A tel point que la vente des maillots floqués au nom et au numéro du Portugais bat des records tous sports confondus.

Sur le terrain, sur les réseaux sociaux ou dans les magasins, Cristiano Ronaldo n’en finit plus de battre des records. Son retour à Manchester United provoque un engouement sans précédent, à l’image de la forte demande pour l’achat de son maillot. En effet, à peine une heure après l’annonce de son numéro 7 fétiche, la boutique en ligne du club mancunien battait déjà son record de ventes sur une journée ! Et trois heures plus tard, elle effaçait le record mondial de ventes d’un seul article sportif sur une journée, hors continent nord-américain.

On peut même aller encore un peu plus loin. Selon les statistiques relayées par The Sun, en comptant uniquement les 24 premières heures de commercialisation, le maillot de Cristiano Ronaldo a plus été vendu que celui de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, ou celui du basketteur LeBron James aux Lakers. Il s’agit là d’un véritable phénomène tous sports confondus ! C’est dire à quel point les nombreux supporters de Manchester United s’arrachent le maillot de CR7 dans le monde entier.

Les ventes de maillots ralenties

Seulement voilà, le vice-champion d’Angleterre a vite été dépassé par la demande. Bien sûr, les Mancuniens avaient tenté d’anticiper la ferveur de son public. Le problème, c’est que l’équipementier Adidas ne peut pas suivre le rythme. En cause, des soucis de fabrication en Asie. Les usines vietnamiennes qui fabriquent habituellement le tiers des maillots de Manchester United sont en partie fermées à cause de la crise sanitaire, ce qui ralentit forcément la production. Les fans des Red Devils qui n’ont pas encore été servis devront donc patienter.