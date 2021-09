Cristiano Ronaldo recordman, il ne s’en remet pas

Dans : Foot Europeen.

Par Baptiste Mulatier

Désormais seul meilleur buteur de l’histoire en sélection, la star portugaise jubile. Il a écrit un long message sur son compte Instagram.

« Ce record m'appartient et il est unique », déclarait tout de suite après la rencontre Cristiano Ronaldo à la chaîne de télévision portugaise RTP. Auteur d’un doublé pour permettre à sa sélection de s’imposer alors qu’elle était menée contre l’Irlande (2-1), le nouveau joueur de Manchester United dépasse désormais de deux réalisations Ali Daei, l'attaquant international iranien, au classement des meilleurs buteurs de l’histoire en sélection. CR7 a fait tremblé 111 fois les filets en 180 matchs avec le Portugal. Un chiffre impressionnant, qui va être difficile à atteindre. Le quintuple vainqueur du Ballon d’or était fou de joie, et il l’a fait savoir sur ses réseaux sociaux ce mercredi soir.

« J'ai commencé à penser que je ne pourrai jamais le rattraper »

« C'est grâce la motivation et l'envie que j'ai de continuer à jouer au football. Ce dernier contrat que j'ai signé (avec Manchester United) m'a rendu heureux de revenir à la maison (...) Marquer des buts, offrir du spectacle et gagner des titres, c'est ce que j'aime le plus (...) Ali Daei a fixé la barre si haut, qu'à un moment donné, j'ai même commencé à penser que je ne pourrai jamais le rattraper. Félicitations au "Shariar" pour avoir détenu le record pendant si longtemps et merci pour toujours de m'avoir montré autant de respect à chaque fois que je marquais et alors que je me rapprochais de plus en plus de son nombre exceptionnel. Merci au Portugal. Merci à tous mes coéquipiers et adversaires d'avoir rendu ce voyage si inoubliable. Continuons à nous rencontrer sur le terrain dans les années à venir ! Je ne ferme pas le compte pour l'instant... », a posté Cristiano Ronaldo, pour qui les bonnes nouvelles s’enchaînent ces derniers jours.