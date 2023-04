Ang : Chant homophobe contre Chelsea, la police débarque en tribune

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

À l'occasion de la défaite de Chelsea sur la pelouse de Wolverhampton (1-0), le club londonien a été victime d'un chant homophobe. La Premier League et Chelsea ont condamné les propos tenus par les supporters et la police a procédé à des arrestations.

Chelsea poursuit sa descente aux enfers. Malgré le départ de Graham Potter et l'arrivée de Frank Lampard jusqu'à la fin de la saison, les Blues ont perdu leur onzième match de la saison en Premier League, face à Wolverhampton. Durant cette rencontre entre deux équipes du ventre mou du championnat anglais, des chants homophobes ont été entendus dans l'enceinte du Molineux Stadium. Une chanson à l'encontre des supporters de Chelsea, le "rent boy". Un chant déjà condamné par la fédération anglaise lors du match entre Nottingham Forest et les Blues en février dernier. Selon les informations du Daily Mirror, la police des West Midlands a procédé à trois arrestations. Chelsea et la Premier League ont immédiatement effectué un communiqué sur cette affaire qui a fait la une des tabloïds anglais.

La Premier League continue de lutter contre l'homophobie dans les stades

Club statement on homophobic chanting. — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 8, 2023

Quelques heures plus tard, ce sont les Wolves qui se sont exprimés pour apporter leur soutien aux supporters londoniens et condamner également ce chant visant Chelsea Pride. Wolverhampton a annoncé être à la disposition de la police pour aider à résoudre cette histoire. « Nous condamnons fermement les chants discriminatoires adressés aux supporters de Chelsea lors du match d'aujourd'hui. En conséquence, nous pouvons confirmer que trois arrestations ont été effectuées par la police des West Midlands concernant l'homophobie et les chants discriminatoires en question. Nous remercions tous les supporters et le personnel qui ont signalé des incidents, et nous continuerons à faire campagne pour l'inclusion et à lutter contre les abus discriminatoires, que ce soit à l'intérieur des stades ou en ligne. Le club offrira son plein soutien à la police dans le cadre de son enquête » a déclaré un porte-parole du club anglais dans un communiqué. La Premier League assure de son côté qu'elle va continuer avec la fédération anglaise, de lutter contre l'homophobie dans les stades.