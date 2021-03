Ang : Cavani la légende du PSG, Guardiola est fan

Dans : Premier League.

Avant le choc de Premier League contre Manchester United dimanche, le manager de Manchester City Pep Guardiola s’est dit admiratif de la carrière d’Edinson Cavani.

Manchester City ne s’arrête plus. Face à Wolverhampton (4-1) mardi, les Citizens ont décroché leur 21e victoire consécutive toutes compétitions confondues ! Les Mancuniens ont donc déjà tué tout suspense en tête de la Premier League. Il n’empêche que Pep Guardiola ne prend pas son prochain adversaire Manchester United à la légère. Notamment parce que les Red Devils possèdent l’attaquant Edinson Cavani, dont il admire la carrière marquée par son statut de meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain.

« L’un des joueurs que j’admire le plus »

« Ils sont très forts à tous les niveaux. Défensivement, au milieu, il y a de la qualité. Leur meneur de jeu Bruno Fernandes et les joueurs devant, la vitesse qu'ils ont, le rythme qu'ils mettent : James, Rashford, Martial. Ils ont l'expérience avec Cavani, l'un des joueurs que j'admire le plus, ce qu'il a fait dans sa carrière, comment il la gère », a encensé le coach espagnol.

« Les gars, c'est Manchester United, a-t-il insisté. Depuis toujours, United est au top, avec de la classe. Pour nous, c'est un privilège de rivaliser avec eux. Et durant les dernières saisons, on a été devant eux. Demain (dimanche) ne sera pas une exception. On sera toujours nous le jour d'après. C'est mon objectif, notre objectif, de faire ce qu'on a fait récemment, et d'être nous-mêmes. » De la part du plus grand fan de Lionel Messi, le compliment est flatteur pour le Matador.