MU : La folle clause à 2 ME négociée par Cavani !

Dans : Premier League.

Avec 6 buts et 2 passes décisives en Premier League, Edinson Cavani est un joueur utile pour Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United.

Loin d’être un titulaire indiscutable chez les Red Devils, le meilleur buteur de l’histoire du PSG parvient tout de même à apporter sa pierre à l’édifice dans la belle saison de Manchester United. En fin de contrat au mois de juin, l’attaquant de 34 ans ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais à en croire les informations obtenues par The Times, l’Uruguayen possède dans son contrat une clause qui pourrait bien pousser Manchester United à prolonger son contrat. Et pour cause, le média britannique dévoile que si Manchester United renonçait à activer l’année de prolongation en option d’Edinson Cavani, les Red Devils seraient alors dans l’obligation de payer une indemnité de 2 ME à l’ex-buteur du Paris Saint-Germain.

Une clause assez inédite, magnifiquement négociée par Edinson Cavani au moment de sa signature du côté d’Old Trafford. Avec une telle clause, nul doute que Manchester United aurait tout intérêt à conserver Edinson Cavani, d’autant plus qu’El Matador a un rôle majeur au sein du vestiaire de Solskjaer. En effet, le média britannique dévoile que l’ancien Parisien est très apprécié par le vestiaire de Manchester United. Son impact auprès des attaquants tels que Martial, Rashford et Greenwood ainsi que ses conseils aux plus jeunes joueurs de l’effectif sont très appréciés. Dans ce contexte, Manchester United pourrait rapidement acter la prolongation d’une saison supplémentaire d’Edinson Cavani. Au classement de la Premier League, rappelons que les Red Devils sont installés à la deuxième place avec un matelas confortable sur le cinquième.