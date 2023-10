Ang ‍: Après Tottenham-Liverpool, des mouchards pour les arbitres ‍?

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Le dernier Tottenham-Liverpool continue de faire jaser en Angleterre. La diffusion des conversations entre le VAR et les arbitres sur le but refusé à Luis Diaz a permis d'élucider une partie du problème. Pourquoi ne pas entendre toutes les discussions en direct désormais ?

Le VAR doit-il être plus clair pour être meilleur ? C'est la question que se pose la FA (Football Association) en Angleterre après Tottenham-Liverpool. En effet, lors de ce match, Luis Diaz s'était vu refuser un but alors qu'il n'était pas hors-jeu. Un scandale qui avait fait bondir les fans des Reds alors que la rencontre avait déjà été très défavorable à Liverpool sur les faits de jeu. Devant la polémique, les conversations du VAR ce jour-là ont été diffusées. Elles ont mis en lumière une incompréhension entre le car vidéo, qui avait validé le but, et l'arbitre central qui l'a refusé à tort. De quoi calmer un peu la colère et se poser la question de l'utilité d'entendre ces paroles à l'avenir.

Spectateurs et téléspectateurs entendront-ils le VAR ?

Après ces évènements, la FA se demande si les conversations entre VAR et arbitres ne devraient pas être audibles de tous en direct. Le directeur général de la fédération anglaise Mark Bullingham veut changer les règlements en ce sens très rapidement. En mars, il va rencontrer l'IFAB, qui fait les lois du jeu à l'échelle mondiale, pour obtenir la permission d'écouter et de diffuser ces fameuses conversations arbitrales. Il a expliqué sa démarche auprès du journal The Sun.

FA pushing for major VAR change in huge boost to fans at matches | @MartinLipton https://t.co/zLpnxQVCmY pic.twitter.com/5N5B96bs2G — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 11, 2023

« Les supporters qui sont dans le stade ne devraient jamais en savoir moins que les supporters qui regardent à la télévision. La diffusion en direct des conversations est un sujet dont nous avons parlé dans plusieurs IFAB précédents. En général, il y a une division dans la salle, souvent entre les responsables marketing et commerciaux et les arbitres. Notre point de vue serait normalement que la transparence est une très bonne chose. Nous voulons que les fans vivent une expérience maximale. Une plus grande transparence montrerait à quel point le travail de l'arbitre est difficile et cela a fonctionné dans d'autres sports. Mais il y a une nervosité compréhensible chez les arbitres car leur travail est déjà assez dur comme il l'est », a t-il indiqué. Il a de quoi être confiant malgré tout car cela va dans le sens des évolutions de la FIFA. Pendant le dernier Mondial féminin, l'instance mondiale avait permis aux arbitres d'expliquer à voix haute dans le stade leur décision à venir.