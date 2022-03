Abramovitch sous le choc, Conor McGregor a raison

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Le propriétaire russe de Chelsea a mis en vente son club, mais Roman Abramovitch risque de déchanter par rapport à ses attentes financières. Les 3 milliards d'euros attendus ne semblent pas être au rendez-vous.

Il y a une semaine, dans la foulée de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, certains élus anglais avaient mis la pression sur le gouvernement de Boris Johnson afin que les avoirs de Roman Abramovitch soient gelés. L’homme d’affaires est connu pour sa proximité avec Vladimir Poutine, et à l’heure où toute la planète a décidé de sanctionner le dirigeant russe, le patron de Chelsea ne pouvait évidemment pas échapper à cette crise. Même si pour l’instant le Premier Ministre n’a pris aucune mesure financière contre lui, Roman Abramovitch a officialisé la mise en vente de son club de football, le milliardaire avouant faire cela la mort dans l’âme, tant il avait les Blues dans le cœur. Et du côté des supporters de Chelsea, on est sous le choc, au point même de clamer le nom d’Abramovitch en plein hommage pour le peuple ukrainien. Reste que si Chelsea est en vente, le champion d’Europe en titre n’est pas vendu. Même si des offres sont arrivées, cela coince très sérieusement, affirme ce mercredi le Sun.

Chelsea vaut 1,5 milliard d'euros, pas les 3 milliards attendus par Abramovitch

Car Roman Abramovitch a beau vouloir céder le club londonien, il ne veut pas le brader, et le patron de Chelsea réclame 3 milliards d’euros, une somme conséquente même si l’équipe de Thomas Tuchel a forcément une énorme valeur, la vente d’un tel club étant rarissime. Ce week-end, apprenant que le Russe voulait 3 milliards d’euros, Conor McGregor avait prévenu qu’il était prêt à mettre la moitié dans la corbeille, et que Roman Abramovitch devait réfléchir à deux fois avant de refuser. Visiblement, la star mondiale de l’UFC a vu juste puisque la presse anglaise affirme que la dernière offre reçue par le propriétaire des Blues est une proposition faite en commun par le milliardaire américain Todd Boehly, copropriétaire des LA Dodgers, et l’homme d’affaires suisse Hansjorg Wyss. Et les deux hommes ont mis 1,5 milliard d’euros sur la table, bien loin de ce qu’Abramovitch attendait. Pour Andy Dillon, journaliste du Sun en charge de ce dossier, les 3 milliards attendus pour vendre Chelsea n’arriveront jamais d’ici le 15 mars, date limite fixée pour envoyer des propositions de rachat. De son côté, The Notorious est loin d'avoir jeté l'éponge, McGregor tentant de réunir des investisseurs afin de s'offrir Chelsea.