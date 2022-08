Ang : Ils menacent de vider Old Trafford pour MU-Liverpool !

En colère contre la famille Glazer, propriétaire de Manchester United, les supporters des Red Devils continuent de manifester cette saison. Après les protestations en marge du match face à Brighton dimanche dernier, les fans envisagent de boycotter le choc contre le rival Liverpool.

Erik ten Hag n’est pas un magicien. Le nouveau manager de Manchester United ne fera pas disparaître les lacunes de son équipe aussi rapidement. Dimanche dernier, les Red Devils se sont effectivement inclinés à domicile contre Brighton (2-1) dès l’entame de la saison de Premier League. Autant dire que cette défaite n’a pas calmé les supporters. Depuis plusieurs années, de nombreux fans de Manchester United affichent leur colère contre la famille Glazer. Les mécontents dénoncent une mauvaise gestion des propriétaires et réclament leur départ.

One of the protesters outside Manchester United stadium Old Trafford says the protest "isn't just about the European Super League", adding that the Glazer family, which has controlled the club since 2005, "need to go".



