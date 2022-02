Abramovitch se mouille pour obtenir la paix entre l'Ukraine et la Russie

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Absent dimanche à Wembley à l'occasion de la finale Chelsea-Livepool, Roman Abramovitch serait actuellement en Biélorussie où des négociations ont lieu entre l'Ukraine et la Russie.

Le propriétaire russe de Chelsea a été la « vedette » du week-end en Angleterre où certains exigent que la totalité de ses biens soit saisi afin de lui faire payer sa proximité avec Vladimir Poutine. Très discret publiquement depuis l’envahissement de l’Ukraine par l’armée russe, Roman Abramovitch serait arrivé ces dernières heures en Biélorussie où des négociations ont débuté entre les deux pays afin d’aboutir dans un premier temps à un cessez-le-feu puis une solution négociée. C’est le Jérusalem Post qui confirme cette information, affirmant même que ce sont les dirigeants ukrainiens qui auraient demandé au président de Chelsea, qui entretient des liens étroits avec les communautés juives d’Ukraine et de Russie, de participer aux discussions, sachant que Roman Abramovitch avait évidemment un contact direct avec Vladimir Poutine.

La paix en Ukraine, le plus bel exploit du président de Chelsea ?

Du côté du dirigeant russe de Chelsea, on ne confirme pas la présence de ce dernier en Biélorussie, mais un de ses conseillers en communication a tout de même reconnu l’implication de Roman Abramovitch dans un possible processus de paix. « Je peux confirmer que Roman Abramovitch a été contacté par la partie ukrainienne pour obtenir un soutien dans la recherche d'une résolution pacifique, et que depuis il essaie d'aider. Compte tenu de ce qui est en jeu, nous demandons de comprendre pourquoi nous n'avons pas commenté ni la situation en tant que telle, ni son implication », a indiqué un porte-parole du président de Chelsea en référence au silence médiatique de Roman Abramovitch.