A 37 ans, Cristiano Ronaldo fait une grande annonce en direct

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Lundi soir, Cristiano Ronaldo a inscrit avec Manchester United contre Brentford son 18e but de la saison en Premier League.

Parfois critiqué en Angleterre, Cristiano Ronaldo finit toujours par mettre tout le monde d’accord. Au fil des semaines, le constat est de nouveau vrai cette saison avec Manchester United. Et pour cause, CR7 empile les buts lors des derniers matchs des Red Devils. Lundi soir, Cristiano Ronaldo a encore marqué, cette fois contre Brentford. Et vraisemblablement, l’ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus Turin n’a pas vraiment apprécié les critiques dont il a fait l’objet plus tôt dans la saison. Et pour preuve, après la large victoire de Manchester United contre Brentford lundi soir (3-0), Cristiano Ronaldo s’est directement adressé aux fans en regardant une caméra et en lançant le message suivant : « Je ne suis pas fini ». Un moyen très clair de s’adresser à ses détracteurs, lesquels sont nombreux à penser que Cristiano Ronaldo ne réalise pas une grande saison.

Cristiano Ronaldo bat encore des records à 37 ans

Thanks for the support in Old Trafford tonight. As always, our fans were amazing in their effort to help the team.🙏🏽 pic.twitter.com/Xc9pJBIJUI — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 28, 2022

Quoi qu’il en soit, le numéro 7 de Manchester United continue d’empiler les buts et de marquer l’histoire. Au cours des trente dernières années, aucun joueur n’était par exemple parvenu à inscrire 24 buts en club au cours d’une saison à l’âge de 37 ans. Aucun… sauf Cristiano Ronaldo, qui a changé le cours de l’histoire en inscrivant lundi soir son 24e but de la saison toutes compétitions confondues. Après un début de saison difficile, qui a logiquement entrainé de nombreuses rumeurs quant à son avenir à Manchester United, CR7 parvient à terminer la saison en boulet de canon en ayant réussi à marquer lors des quatre derniers matchs des Red Devils en Premier League (6 buts en 4 matchs). Une belle forme à confirmer d’ici la fin de la saison alors que Cristiano Ronaldo, sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2023, devrait encore porter les couleurs mancuniennes l’an prochain.