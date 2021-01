Mercato : Alaba au Real Madrid, c'est déjà signé !

Dans : Mercato.

Moins de trois semaines après le 1er janvier, date qui l'autorisait à négocier avec le club de son choix, le Munichois David Alaba est au coeur du premier gros mouvement de l’été 2021.

Le défenseur autrichien avait décidé de longue date de ne pas prolonger son contrat avec le Bayern Munich, ne se trouvant pas satisfait avec la proposition du club bavarois, qu’il avait rejoint en 2008 depuis l’Austria Vienne. Plus de 400 matchs plus tard sous le maillot du championnat d’Europe, le défenseur central s’est engagé en faveur du Real Madrid, annonce Marca ce lundi matin. Le quotidien espagnol affirme ainsi qu’un accord total a été trouvé pour le joueur qui arrivera donc libre au mois de juin. Il signera ainsi un bail de quatre ans, lui qui aura alors 29 ans. Pas de regret à avoir pour le PSG, qui le courtisait également étant donné la possibilité de le faire signer pour zéro euro.

Mais David Alaba a eu une proposition folle de la part du club merengue, qui lui offre ainsi 11 ME par saison. Il a immédiatement accepté ces conditions, et a déjà passé sa visite médicale, affirme Marca. Il rejoindra une défense moins convaincante cette saison, surtout que Sergio Ramos fait des pieds et des mains pour avoir un nouveau contrat, quitte à s’annoncer un peu partout, et notamment au PSG. Une partie de poker où le Real Madrid a tout de même frappé un grand coup avec cette signature qui sera officialisée après la fin de la saison, même si désormais, le doute n’est plus possible sur l’avenir de l’international autrichien.