Schalke 04 se sépare de Gazprom, son principal sponsor

Dans : Bundesliga.

Par Claude Dautel

Désormais en D2 allemande, Schalke 04 a annoncé ce lundi la fin de son contrat avec la société russe Gazprom, qui était son sponsor numéro 1.

Ne souhaitant plus arborer la marque russe, le club de Gelsenkirchen a confirmé avoir mis un terme de manière unilatérale avec Gazprom. « Le conseil d'administration et le conseil de surveillance du FC Schalke 04 sont parvenus à un accord pour mettre fin prématurément au partenariat du club avec GAZPROM. Le club est actuellement en discussion avec des représentants du sponsor actuel et de plus amples informations seront publiées à une date ultérieure. Cette décision n'affecte pas les capacités financières du club. La direction du club est confiante dans sa capacité à annoncer un nouveau sponsor dans un futur proche », a indiqué Schalke 04, qui lutte pour essayer de remonter en Bundesliga. Une décision bien évidemment motivée par la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine.