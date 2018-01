Ribéry veut prolonger, le Bayern n’ose pas lui dire…

Dans : Bundesliga, Foot Europeen.

Buteur contre le Bayer Leverkusen (1-3 pour les Bavarois) vendredi en Bundesliga, Franck Ribéry en a profité pour envoyer un message à ses dirigeants.

A presque cinq mois de la fin de son contrat, le milieu offensif n’a toujours pas reçu d’offre et commence à s’inquiéter. « J'espère prolonger, a annoncé le Français sur la chaîne ZDF. Je veux rester aussi longtemps que possible au Bayern, je suis en bonne santé, je suis toujours heureux de jouer et je prends du plaisir avec cette équipe et avec mes fans. » En effet, Ribéry est devenu l’un des chouchous des supporters depuis son arrivée en 2007. Le problème, c’est que le club se base sur d’autres critères pour prendre ses décisions.

« Franck Ribéry est au Bayern depuis 10 ans. (...) Nous avons tout gagné avec lui, il est apprécié au club et par les supporters, a reconnu le président Karl-Heinz Rummenigge. Mais au final, le football est un sport de performance, et au moment de prendre la décision nous devons nous poser la question : est-ce que Franck Ribéry représente l'avenir ou avons-nous besoin d'un nouveau joueur ? » Peu épargné par les blessures, l’ailier de 34 ans aura fort à faire pour convaincre son supérieur...