Pizza et kebab, le régime de cet international allemand ne marche pas

Dans : Bundesliga.

Par Alexis Rose

Passé par le Bayern Munich et actuellement au Borussia Dortmund, Niklas Süle réalise une énorme carrière. Et pourtant, il aurait pu faire encore mieux avec une véritable hygiène de vie de footballeur professionnel…

Si de nombreux footballeurs contrôlent les moindres détails de leur vie, entre la nutrition, le sommeil et les entraînements, pour être le plus performant possible le week-end sur les terrains, certains sont réputés pour avoir une mauvaise hygiène de vie. Ces dernières années, les cas de Neymar ou de Marco Verratti ont particulièrement fait parler du côté du PSG, où le Brésilien et l’Italien enchaînaient les soirées. Mais il n’y a pas qu’à Paris que les footballeurs sortent du lot, même en Allemagne, où la vie est pourtant stricte, certains joueurs ne mènent pas la vie d’un sportif pro. C’est notamment le cas de Niklas Süle. Auteur d’une brillante carrière, le défenseur central évolue à Dortmund depuis l’été 2022. Passé par le Bayern Munich pendant cinq saisons, l’international allemand de 28 ans n’est pas à son maximum, vu qu’il mangerait des fast-food plusieurs fois par semaine, selon Markus Babbel.

« De la pizza six fois par semaine et du kebab huit fois »

‘Six pizzas & eight kebabs!’ - Niklas #Sule sees diet slammed as ex-Borussia #Dortmund star Markus Babbel accuses defender of being overweight #BVB https://t.co/K23N2WnUgf pic.twitter.com/cIaLKK6t6P — Chris Burton (@Burtytweets) October 26, 2023

« Sule est bon, mais pas très bon. Je pense qu'il a du mal à avoir la discipline nécessaire pour tout faire correctement. Quand on a trois ou quatre kilos de plus avec soi, on le remarque à ce niveau-là. Il était également question pour lui de manger de la pizza six fois par semaine et du kebab huit fois. Cela ne marche pas ! Cela ne veut pas dire qu’il ne devrait pas le faire du tout. Parfois, vous avez besoin d'une friandise, c’est bien. Mais on ne peut pas faire ça tous les jours… », a lancé, sur Sport1, l’ancien membre du staff d’Hoffenhein, qui a connu Süle au quotidien pour critiquer son régime alimentaire plutôt douteux… À cause notamment de cela, le défenseur central perd peu à peu du temps de jeu à Dortmund, où il n’est plus un titulaire depuis quelques semaines.