Officiel : Upamecano signe au Bayern Munich jusqu'en 2026

Dans : Bundesliga.

Dans un communiqué, le Bayern Munich a confirmé ce dimanche midi la signature de Dayot Upamecano pour 5 ans.

Le champion du monde et d'Europe a officialisé la signature du défenseur français de Leipzig. « Dayot Upamecano (22 ans, RB Leipzig) jouera pour le FC Bayern Munich à partir du 1er juillet 2021. Le défenseur et les champions du record d'Allemagne se sont mis d'accord sur une coopération de cinq ans jusqu'au 30 juin 2026 », précise le club bavarois, qui frappe un premier grand coup, Upamecano étant convoité par plusieurs clubs européens, et notamment Manchester City et Manchester United. Mais le Bayern Munich a eu les arguments financiers et sportifs.