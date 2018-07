Officiel : Mesut Özil met un terme à sa carrière internationale

Ce dimanche, dans de longs communiqués postés sur Twitter, Mesut Özil est passé aux explications... tout en annonçant sa retraite internationale.

Vivement critiqué ces derniers mois à cause d'une rencontre avec Recep Erdoğan, le président de la Turquie, d'où est issu sa famille, le joueur de 29 ans a pris une décision radicale pour la suite de sa carrière. Puisqu'un mois après la piteuse élimination de l'Allemagne dès la phase de groupes de la Coupe du Monde 2018, le milieu offensif a décidé de quitter la Mannschaft avec effet immédiat.

« Le traitement que j'ai reçu de la part de la fédération ne me donne plus envie de porter le maillot allemand. Je ne jouerai plus tant que j'aurai ce sentiment de racisme et de manque de respect », a notamment lancé Özil, qui va donc se concentrer sur Arsenal dans les mois à venir, après avoir disputé 92 matchs sous le maillot allemand avec la Coupe du Monde 2014 en poche.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74