Officiel : Leipzig s'offre le prometteur Brian Brobbey

Dans : Bundesliga.

Auteur de 13 buts et de 5 passes décisives sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam cette saison, Brian Brobbey va quitter les Pays-Bas à l’issue de la saison. En effet, le Red Bull Leizpig a d’ores et déjà officialisé la signature du buteur néerlandais de 19 ans, laquelle sera effective au 30 juin prochain. Il s’agit-là d’un énorme coup de la part de la formation allemande dans la mesure où Brian Brobbey était en fin de contrat, et ne coûtera donc pas un centime au RB Leipzig.