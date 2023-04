Le Bayern choqué par la trahison de Lucas Hernandez

Dans : Bundesliga.

Par Eric Bethsy

Lié au Bayern Munich jusqu’en 2024, Lucas Hernandez semblait bien parti pour prolonger son contrat. Mais le défenseur polyvalent fait apparemment traîner les discussions en attendant une offre de l’Atlético Madrid, son ancien club.

On devrait revoir Lucas Hernandez sur les terrains avant la fin de la saison. Victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit pendant le Mondial 2022, le Français a repris l’entraînement avec le Bayern Munich. Ses dirigeants attendent maintenant une autre évolution, celle concernant sa prolongation. Le latéral gauche ou défenseur central arrive bientôt à un an de la fin de son contrat.

Et après des mois de discussions, le Bavarois semblait tout proche d’un accord, avant l’intervention de son agent pour calmer le jeu. « Il n’y a rien à annoncer pour l’instant, tempérait son représentant auprès de Sport1 le mois dernier. Le plus important pour l’instant, c’est que Lucas se remette vraiment en forme. Lucas est tout simplement heureux de pouvoir revenir sur le terrain. La blessure a été très amère pour lui, il est d’autant plus heureux maintenant ».

Hernandez attend l'Atlético

Si les négociations ont subitement freiné, c’est apparemment à cause de l’Atlético Madrid. En effet, le média Todofichajes nous apprend que l’entraîneur Diego Simeone a contacté Lucas Hernandez pour le sonder en vue d’un retour cet été. En réalité, le club madrilène tente de récupérer son ancien cadre depuis plusieurs années. Le mercato estival à venir pourrait être l’occasion rêvée compte tenu de la situation contractuelle de l’international tricolore, à qui les Colchoneros auraient demandé de ne pas prolonger.

Lucas Hernandez attendrait donc la proposition de l’Atlético Madrid avant de trancher. Une situation qui agace le Bayern Munich. Il est vrai que le champion d’Allemagne, qui a maintenu sa confiance au défenseur malgré sa grave blessure, pouvait espérer davantage de reconnaissance. Rappelons que le pensionnaire de Bundesliga avait misé 80 millions d’euros sur son transfert en 2019, un record pour le club allemand.