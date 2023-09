Julian Nagelsmann dirigera l’Allemagne à l’Euro 2024 ‍!

Après le limogeage d’Hansi Flick, remplacé par Rudi Völler contre la France, l’Allemagne a fini par trouver son futur sélectionneur en vue de son Euro 2024.

Sans grande surprise, c’est le favori pour le poste qui a été nommé puisque Julian Nagelsmann, sans poste depuis son limogeage du Bayern Munich et qui avait refusé le PSG et Chelsea cet été notamment, va être nommé dans les prochains jours.

Exclusive: Julian Nagelsmann will be the German Nationalcoach for the European Championship 2024 in Germany @BILD_Sport