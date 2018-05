Coupe d'Allemagne : Francfort fait chuter le Bayern Munich !

Dans : Bundesliga, Foot Europeen.

Lors de la finale de la DFB-Pokal, ce samedi soir au Stade Olympique de Berlin, Francfort a créé la surprise en battant le Bayern Munich (3-1). Grâce à un doublé de Rebic (11e, 82e) et à une réalisation de Gacinovic (90+6e), répondant au but bavarois de Lewandowski (53e), l'Eintracht succède donc au Borussia Dortmund, qui avait fait tomber le club rouge et blanc en finale la saison dernière. En offrant une cinquième Coupe à Francfort, la première depuis 1988, Niko Kovac se fait un joli cadeau d'adieu avant de rejoindre le banc de touche du... Bayern Munich.