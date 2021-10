Comment Pini Zahavi s'est fait virer par Kingsley Coman

Dans : Bundesliga.

Par Baptiste Mulatier

La collaboration entre Kingsley Coman et Pini Zahavi, aura été de courte durée. Le célèbre agent n’ayant pas réussi à lui trouver un nouveau club, l’international français l’a remercié, comme leur accord le prévoyait.

Prêté par la Juventus de 2015 à 2017 au Bayern Munich, Kingsley Coman avait ensuite signé officiellement pour environ 20 ME chez le géant de Bundesliga. Il a pris une importance toute particulière au fil des années en Bavière, jusqu’à marquer le seul et unique but en finale de Ligue des champions contre le PSG à l’été 2020. Titulaire indiscutable quand il est en pleine possession de ses moyens, l’international français a voulu passer un cap financièrement parlant l’été dernier. Que ce soit au Bayern Munich ou ailleurs. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Bayern Munich, Kingsley Coman a rejoint a rejoint l’écurie de Pini Zahavi fin mars pour qu’il lui négocie une prolongation digne de ce nom, ou en cas d’échec, qu’il lui trouve un nouveau club, en Premier League de préférence.

Zahavi échoue, Coman s’en sépare

Selon les informations de Fussball Transfers, Pini Zahavi aurait continué de représenter Kingsley Coman uniquement s’il lui avait dégoté une porte de sortie. Les deux hommes avaient très vite essuyé un refus du Bayern après avoir réclamé une prolongation assortie de l’énorme somme de 20 ME par an. L’intermédiaire dans le transfert de Neymar au PSG a discuté avec Chelsea et Manchester United pour Kingsley Coman. Les entretiens ont été qualifiés de prometteurs mais aucun des deux grands clubs de Premier League n’a passé le cap en formulant une proposition ferme. Kingsley Coman, reparti pour une saison avec le Bayern Munich, dans la même situation contractuelle, a donc remercié l’agent. Et on ne peut pas dire que la saison a commencé idéalement pour l’ancien joueur du PSG, qui retrouve progressivement du temps de jeu après sa petite opération du cœur.