LdC ‍: Le Bayern se réveille et accroche Arsenal

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, quart de finale aller

Emirates Stadium

Arsenal-Bayern 2-2

Buts : Saka (12e), Trossard (76e) pour Arsenal ; Gnabry (18e), Kane (32e sur pen.) pour le Bayern

Malgré une forte domination territoriale sur le match, Arsenal a été accroché par le Bayern 2-2. Un moindre mal au vu de l'efficacité allemande. Tout reste à faire avant le quart de finale retour en Bavière mercredi prochain.

Leader de Premier League, Arsenal abordait sereinement pour une fois son match contre un Bayern en crise. Dès l'entame du match, Arsenal étouffait les Allemands avec un pressing intense. Il ne fallait que 12 minutes pour voir Saka marquer, enveloppant parfaitement son ballon dans le petit filet de Neuer. Inoffensif jusque là, le Bayern égalisait après une récupération de balle au milieu. En deux passes, Gnabry était trouvé pour conclure de près. Le Bayern bénéficiait encore d'une erreur d'Arsenal quand Saliba percutait à la jambe Sané dans la surface. Kane transformait proprement son penalty pour mettre les Bavarois en tête. Deux frappes, deux cadrées, deux buts, le Bayern était létal. Cela aurait pu être pire pour Arsenal quelques minutes plus tard sans un bon retour de White devant Sané.

Après le repos, on reprenait le même scénario. Une forte domination territoriale d'Arsenal et des contres éclairs du Bayern. Arsenal n'était plus aussi dangereux qu'en début de match, connaissant du déchet technique dans la dernière passe. C'est finalement, le Bayern qui était plus proche du 3-1 avec des belles possibilités mal exploitées par Gnabry ou encore Goretzka. Les Gunners allaient trouver la faille un peu par hasard. Gabriel Jesus donnait le tournis à la défense allemande et servait Trossard dans l'axe, lequel ajustait Neuer. Curieusement, le Bayern finissait mieux le match avec notamment une reprise de Coman sur le poteau anglais (90e). 2-2, le quart de finale retour s'annonce indécis entre le Bayern Munich et Arsenal.