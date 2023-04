All : Tuchel déjà viré, Munich menace

Dans : Bundesliga.

Par Hadrien Rivayrand

Thomas Tuchel a récemment pris les rênes du Bayern Munich en remplacement de Julian Nagelsmann. L'ancien coach du PSG ne répond pour le moment pas aux attentes.

Il y a quelques semaines, le Bayern Munich surprenait son monde en se séparant de Julian Nagelsmann. L'entraineur allemand et ses méthodes n'étaient pas des plus appréciés par sa direction, qui a donc décidé de s'en séparer à quelques jours de la rencontre retour des quarts de finale de la Ligue des champions face à Manchester City. Les Bavarois ont vite ciblé Thomas Tuchel, libre, comme le remplaçant idéal. Mais l'ancien du PSG vit un début d'aventure cauchemardesque. En effet, le Bayern s'est fait éliminer de la Coupe d'Allemagne, de la Ligue des champions et a désormais perdu sa place de leader au profit du Borussia Dortmund. Pour certains à Munich, si le club n'était pas champion, Tuchel pourrait déjà faire ses valises. C'est en tout cas ce qu'a indiqué Dietmar Hamann.

Tuchel déjà en danger à Munich

Lors de propos échangés avec le Ruhr Nachrichten, l'ancien du Bayern Munich n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « L’entraîneur a donné une impression très confuse. S'il perd également le championnat, il est clair qu'il sera renvoyé. J'ai rarement vu un changement d'entraîneur où les choses empirent à court terme. Vous n'avez pas d'autre compétition que la Bundesliga. Contre Mayence, l'équipe a joué comme si elle était de bonne humeur. Vous avez deux joueurs qui sont en forme : Coman et Sané. Et ils ne jouent pas », a notamment indiqué Dietmar Hamann, qui espère voir une réaction prochaine du Bayern Munich, bien mal en point en cette fin de saison et qui ne semble plus trouver les bons leviers pour repartir de l'avant. Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, un joueur comme Dayot Upamecano est par exemple méconnaissable.