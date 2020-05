All : Mario Götze et Dortmund, c'est officiellement fini

Dans : Bundesliga.

Quatre ans après son retour au Borussia Dortmund, Mario Götze quittera libre le club allemand en fin de saison.

Mis très clairement sur la touche par Lucien Favre, qui ne l’a titularisé que cinq fois cette saison en Bundesliga et qui a confié cette semaine qu’il n’était pas le joueur qu’il fallait actuellement au BVB, Mario Götze ne sera pas prolongé. Le milieu international allemand pourra signer où il le souhaite la saison prochaine, puisque son contrat s’achève lorsque la Bundesliga sera terminée.

Ce samedi, en marge du match contre Wolfsburg, le directeur sportif du Borussia Dortmund a fait savoir que Mario Götze n’aura pas de proposition de prolongation et qu’il sera donc libre. « C’est une décision qui a été prise d’un commun accord entre le club et Mario » a précisé Michael Zorc au sujet du joueur de 27 ans. D’ores et déjà de nombreux clubs pourraient s’intéresser à Mario Götze, héros de la victoire allemande lors du Mondial 2014 au Brésil.