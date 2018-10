All : James mène le clash au Bayern !

Dans : Bundesliga, Foot Europeen.

Cette saison, le Bayern Munich n’est plus le rouleau compresseur qui écrasait la Bundesliga.

Après six journées de championnat, le club bavarois occupe seulement la deuxième place derrière le Borussia Dortmund. Et les difficultés du Bayern sont également visibles en Ligue des Champions après le match nul concédé face à l’Ajax Amsterdam (1-1) mardi. Autant dire que l’entraîneur Niko Kovac est déjà sous pression, d’autant qu’une partie du vestiaire ne supporte plus ses méthodes. En effet, certains joueurs ne comprennent pas le turnover instauré par le technicien, révèle Sport Bild.

Idem en ce qui concerne les consignes défensives du coach, alors que ses prédécesseurs étaient tournés vers l’attaque. Ainsi que sa tendance à parler en croate avec son staff, et non en allemand. Parmi les plus mécontents, James Rodriguez, agacé par son faible temps de jeu, serait très critique envers Kovac, ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort. « On n'est pas à Francfort ici ! », aurait lâché le Colombien dans le vestiaire, en l’absence du coach. Du coup, le milieu prêté par le Real Madrid voudrait quitter le Bayern. Enfin, à supposer que Kovac tienne jusqu’au prochain mercato…