All ‍: Stefan Lainer souffre d'un cancer

Dans un communiqué officiel publié ce jeudi, le Borussia Mönchengladbach a annoncé que son défenseur Stefan Lainer était atteint d’un lymphome.

« Stefan Lainer sera absent de l'action pendant plusieurs mois. Après des examens médicaux, l'arrière droit de 30 ans a été diagnostiqué avec un lymphome. L'international autrichien devra désormais subir plusieurs mois de traitement. Le cancer a été détecté extrêmement tôt et peut être traité avec des médicaments. Il y a de très fortes chances qu'il retrouve la pleine santé, et une vie normale, y compris le sport professionnel » indique le club allemand dans un communiqué officiel publié ce jeudi.

Stefan Lainer will be missing from action for several months. After medical examinations, the 30-year-old right-back has been diagnosed with lymphoma. He will undergo several months of treatment.



We're all behind you, Stevie 💚



