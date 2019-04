All : Coman et Lewandowski se battent à l'entraînement !

Dans : Bundesliga, Foot Europeen.

Lancés dans la quête d'un nouveau titre de champion d'Allemagne, les joueurs du Bayern Munich rigolent pas à l'entraînement. Et ce jeudi, Kingsley Coman et Robert Lewandowski ont montré que cette motivation pouvait tourner parfois au tragi-comique.

En effet, le Bild, toujours très bien informé concernant le club bavarois, explique que l'international français et son coéquipier ont d'abord échangé des mots peu aimables, avant de finir par se frapper au visage, provoquant l'intervention de plusieurs coéquipiers. Niklas Süle et Jérôme Boateng sont d'abord arrivés pour éviter la casse, mais Coman et Lewandowski étant très durs à calmer, plusieurs autres joueurs du Bayern Munich sont venus en renfort pour éteindre l'incendie. Après avoir pris un court temps de réflexion, Niko Kovac a décide de garder Coman et Lewandowski dans le groupe pour cette séance d'entraînement, préférant avoir des explications dans le secret du vestiaire. Nul doute que le Bayern Munich prendra des sanctions, le club allemand n'appréciant pas ce genre de comportement.