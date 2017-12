A Leipzig, Augustin va finir par regretter le PSG…

Dans : Bundesliga, PSG.

Mécontent de son temps de jeu, Jean-Kévin Augustin a estimé qu’il n’avait aucun avenir au Paris Saint-Germain. D’où son transfert au RB Leipzig pour 13 M€ cet été.

Près de cinq mois plus tard, on constate que l’attaquant de 20 ans n’a pas forcément fait le bon choix. Car après un début de saison encourageant, l’international Espoirs français a progressivement perdu la confiance de son entraîneur Ralph Hasenhüttl. Le technicien lui préfère la révélation allemande Timo Werner et le Danois Yussuf Poulsen. Une situation qui pourrait durer un moment si Augustin ne répond pas aux attentes du directeur sportif Ralf Rangnick.

« C'est un joueur qui a un énorme potentiel, mais qui ne comprend toujours pas, a lâché le dirigeant dans les colonnes de Bild. Je m'attends à une nette amélioration en deuxième partie de saison. Je lui ai dit cela clairement. » Autrement dit, l’ancien Parisien a eu droit à un entretien musclé dans le bureau de son supérieur. Cela commence à faire beaucoup pour Augustin, mis à l’écart chez les Bleuets pour avoir manqué de respect au sélectionneur Sylvain Ripoll.