EdF ‍: Les Bleus s'imposent dans la douleur, Mbappé blessé

Dans : Euro 2024.

Par Hadrien Rivayrand

Groupe D - 1ère journée

Dusseldorf - Merkur Spiel-Arena

La France bat l'Autriche 1 but à 0

But pour la France : Maximilian Wober (38e, csc)

Les Bleus démarrent comme il faut ! Ce lundi soir pour son entrée en lice à l'Euro 2024, l'équipe de France a pris le meilleur sur l'Autriche quelque peu dans la douleur. En début de match, les hommes de Didier Deschamps ont voulu rapidement faire la différence. Mais Kylian Mbappé a raté son face-à-face devant Patrick Pentz. Et si les Bleus ont continué de globalement dominer, ils auraient pu même se faire surprendre sans un énorme arrêt de Mike Maignan. Par chance, l'équipe de France accélérera ce qu'il faut pour faire la différence en fin de première période sur un but contre-son-camp de Maximilian Wober (38e) après un centre vicieux de Kylian Mbappé. Le plus dur était fait pour les Tricolores avant de filer aux vestiaires.

Lors du second acte, les Bleus auraient pu faire le break mais Kylian Mbappé, seul face au but, a encore raté un but presque tout fait (54e). Sa frappe décroisée est passée à quelques centimètres du poteau. La France a ensuite eu d'autres occasions de marquer mais sans réussite, à l'image de Jules Koundé ou encore Marcus Thuram maladroits. Score final de 1 but à 0 crucial pour la suite des opérations. Ce succès permet aux Bleus de rejoindre les Pays-Bas en tête du groupe D. Des Pays-Bas que les hommes de Didier Deschamps affronteront vendredi soir pour une place de leader et une qualification presque assurée.

A noter la blessure de Kylian Mbappé, touché assez sévèrement au nez et qui pourrait rater la prochaine rencontre.