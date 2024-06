Racisme en Allemagne, Kimmich dénonce un sondage scandaleux

Dans : Euro 2024.

Par Hadrien Rivayrand

L'Allemagne s'apprête à accueillir l'Europe du football lors de l'Euro 2024 qui aura lieu du 14 juin au 14 juillet. La Mannschaft a de grands espoirs même si elle n'est pas épargnée par les polémiques.

Si l'Allemagne est passée par des moments difficiles ces dernières années, elle s'avancera parmi les favorites lors de son Euro 2024. Les hommes de Julian Nagelsmann montent peu à peu en pression dans leur préparation. Mais ils n'échappent pas aux polémiques et ces dernières heures, Joshua Kimmich a dû hausser le ton en conférence de presse. Le problème, un sondage concernant le manque de joueurs blancs dans l'effectif allemand...

Kimmich consterné

Devant les médias, le joueur du Bayern Munich n'a pas fait dans la langue de bois au moment de s'exprimer à la question : « Faut-il plus de joueurs blancs en sélection ? » posée lors d'un sondage effectué par l’institut ARD : « Je pense que c’est absolument raciste et que ça n’a pas sa place ici. Cela n’a jamais été un sujet au sein de l’équipe. Quiconque a grandi dans le football sait que c’est un non-sens absolu. Le football unit les personnes de couleurs de peau et de religions différentes. Ces joueurs-là me manqueraient beaucoup s’ils n’étaient pas là. Un tel sondage est totalement contre-productif et raciste. Si l’on considère que nous sommes sur le point de disputer un Euro à domicile, je trouve absurde de poser une telle question. Parce que pour nous, il s’agit d’unir le pays ». A noter que face à la polémique, la chaîne télé WDR, qui a publié les résultats de ce sondage, a réagi en indiquant « Nous sommes nous-mêmes consternés par ces résultats mais ils sont aussi l’expression de la situation sociale en Allemagne. Le sport joue un rôle important dans notre société et l’équipe nationale est un modèle fort d’intégration ». Pour rappel, l'Allemagne débutera son Euro par une rencontre face à l'Ecosse le 14 juin prochain.