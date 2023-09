Lamine Yamal buteur pour l'Espagne à 16 ans ‍!

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Il est décidément un jeune homme pressé. A 16 ans et 57 jours, Lamine Yamal a connu sa première sélection avec l'Equipe d'Espagne ce vendredi en Géorgie. Il ne lui a fallu que 30 minutes sur le terrain pour inscrire son premier but avec la Roja, devant le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole. Une preuve supplémentaire du talent du jeune joueur du Barça, déjà en vue en Liga depuis la reprise.