Euro 2024 ‍: Milik définitivement forfait

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

La Pologne, qui est dans le groupe de la France, devra se passer d'Arkadiusz Milik. L'ancien attaquant de l'OM s'est blessé lors du dernier match amical contre l'Ukraine.

L'inquiétude était grande vendredi soir du côté du staff polonais suite à la blessure au genou de l'attaquant de 30 ans lors de la dernière sortie de l'équipe nationale avant l'Euro. Et cette inquiétude était justifiée puisque ce samedi, la Fédération polonaise de football confirme que Milik ne sera pas présent pour cette compétition. « Lors du match amical contre l'Ukraine, l'équipe nationale polonaise a subi de nombreuses blessures, dont l'une, dont a été victime Arkadiusz Milik, s’est malheureusement avérée si grave qu'elle ne permet pas au joueur de participer à la phase finale de l’Euro. Le joueur retournera dans son club et sera contraint de subir une arthroscopie du genou », précise la Pologne sur son site officiel. Outre Arkadiusz Milk, quatre autres joueurs se sont blessés durant cette rencontre, mais ils devraient être présents en Allemagne pour l'Euro 2024. Rappelons que l'équipe de Pologne est dans le groupe de la France, les deux pays, qui s'étaient affrontés lors du Mondial 2022, devant se recroiser le 25 juin prochain. Selon la presse italienne, le buteur devrait faire son retour à l'entraînement avec la Juventus d'ici quatre à six semaines.