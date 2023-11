Euro 2024 ‍: L'Italie se qualifie au bout de l'angoisse

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

En déplacement à Leverkusen pour y affronter l'Ukraine, l'Italie devait éviter la défaite pour se qualifier directement pour l'Euro 2024. Opération réussie pour la Squadra Azzurra qui défendra son titre.

L'Italie n'aime pas les barrages, et ce lundi soir, tout le pays retenait son souffle à l'occasion du dernier match de la poule C des qualifications pour l'Euro 2024 en Allemagne. Contre l'Ukraine, la Squadra Azzurra devait éviter le scénario catastrophe, à savoir une défaite qui aurait poussé la formation de Luciano Spalletti à la troisième place de son groupe et donc dans un barrage toujours très compliqué. Malgré de nombreuses occasions, l'Italie ne parvenait jamais à trouver la faille dans la défense ukrainienne, et restait sous la menace d'un but, même si Donnarumma se mettait en valeur sur une ou deux tentatives.

Les ultimes minutes étaient étouffantes, l'Ukraine jetant toutes ses forces pour marquer le but synonyme de qualification directe. Un frisson parcourait le stade lorsque dans le temps additionnel un joueur ukrainien s'écroulait dans la surface italienne, mais l'arbitre décidait judicieusement de ne pas siffler penalty (90e+3). Avec ce nul, l'Italie est à égalité de points, mais devant l'Ukraine, et se qualifie donc directement pour l'Euro 2024, mais avec la forte probabilité de se retrouver dans le chapeau 4 lors du tirage au sort prévu le samedi 2 décembre à Hambourg.