Ita ‍: Balotelli plante sa voiture et fait une grande annonce

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Mario Balotelli continue de faire des siennes. L’ancien attaquant de l’OM a été victime d’un accident de la route à Brescia, après avoir refusé de se soumettre à un test d’alcoolémie de la part des forces de l’ordre.

Une frasque de plus pour Mario Balotelli. Cela faisait longtemps, l’attaquant d’Adana Demirspor (33 ans) fait encore une fois parler de lui pour de mauvaises raisons. En effet, l’ancien attaquant de l’OGC Nice et de l’Olympique de Marseille a été victime d’un accident de la route assez violent dans sa ville natale de Brescia, avant de refuser un test d’alcoolémie demandé par la police. Sonné mais heureusement pas blessé, l’international italien a réussi à sortir de sa voiture sans l’aide des secours. Il a ensuite été transporté à l’hôpital par les secours alors qu’une vidéo amateur montre que « Super Mario » était totalement sonné et avait du mal à marcher en sortant de sa voiture.

Paura a Brescia per Mario Balotelli. L’attaccante è uscito di strada e ha distrutto la sua auto. È accaduto in serata in via Orzinuovi attorno alle 20.30. #mariobalotelli #balotelli #news pic.twitter.com/wyQ2GtsGGe — TheStreetWear (@Run4Food_Italia) November 23, 2023

L’accident intervient dans un contexte où Mario Balotelli avait également fait parler de lui dans la presse quelques minutes plus tôt en se portant officiellement candidat pour occuper l’attaque de la sélection italienne à l’Euro… et en dénigrant les autres attaquants de la Squadra Azzura. « Si je suis en forme, je me considère toujours comme le meilleur attaquant italien. Est-ce que Raspadori et Scamacca ont joué contre l’Ukraine ? Combien de tirs ont-ils pris en cumulé ? Deux ? » a chambré Mario Balotelli, toujours aussi sûr de lui. « Je veux revenir en forme et jouer pour l’équipe nationale. J’espère toujours être appelé » a conclu le numéro neuf de l’Adana Demirspor, auteur de trois buts en cinq matchs depuis le début de la saison en Turquie. Mais dont les frasques extra sportives semblent rédhibitoires pour intégrer la sélection de Luciano Spalletti d’ici la fin de la saison.