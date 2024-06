Euro 2024 ‍: L'Espagne se qualifie en donnant une leçon à l'Italie

Dans : Euro 2024.

2e journée du Groupe B de la phase de poules de l’Euro 2024 :

Arena de Schalke (Gelsenkirchen).

Espagne - Italie : 1-0.

But : Calafiori contre son camp (55e) pour l’Espagne.

Dans un remake d’une demi-finale du dernier Euro, l’Espagne a dominé l’Italie (1-0) pour s’offrir un ticket pour la phase finale et la première place du Groupe B.

Impressionnante face à la Croatie lors de la première journée, la Roja déroulait encore son football face à l’Italie. Mais malgré des grosses occasions de Pedri (2e), Nico Williams (10e) ou Fabian Ruiz (25e), l’Espagne ne trouvait pas la faille et rentrait donc bredouille aux vestiaires (0-0 à la mi-temps).

Après la pause, l’Espagne repartait sur le même rythme et mettait les Italiens au supplice. Et suite à une nouvelle opportunité de Pedri (52e), ce qui devait arriver arriva avec l’ouverture du score de la Roja ! En effet, sur un centre de Nico Williams prolongé par la tête de Morata au premier poteau puis dévié par Donnarumma, Calafiori ne pouvait éviter le pire et marquait contre son camp (1-0 à la 55e). Récompensés de leurs efforts, les Espagnols continuaient de pousser pour faire le break, mais Nico Williams trouvait la barre transversale (70e). Sans conséquence puisque le score ne bougeait plus jusqu’au coup de sifflet final (1-0), malgré une fin de match à l'avantage de la Squadra Azzurra mais aussi deux arrêts décisifs de Donnarumma (90e+1, 90e+2).



Grâce à ce deuxième succès en autant de journées, l’Espagne rejoint l’Allemagne en huitièmes de finale de l’Euro 2024, en validant même la première place du Groupe B avant la dernière journée face à l’Albanie. De leurs côtés, les tenants du titre italiens devront faire un résultat contre la Croatie pour valider au moins la deuxième place de leur poule et voir ainsi la phase finale.