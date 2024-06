Euro 2024 ‍: L'Ecosse résiste à la Suisse et se relance

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Euro 2024, groupe A, 2e journée

RheinEnergie Stadion (Cologne)

Écosse-Suisse 1-1

Buts : McTominay (13e) pour l’Écosse ; Shaqiri (26e) pour la Suisse

Après la claque subie contre l'Allemagne vendredi dernier, l'Ecosse avait à cœur de montrer un meilleur visage. L'entame de match écossaise était excellente. Bien plus entreprenante, la sélection britannique ouvrait finalement le score en contre. La frappe de McTominay était déviée par Schar et elle trompait Sommer. Les Suisses se réveillaient ensuite et la défense écossaise leur permettait de revenir vite à hauteur. Ralston ratait sa passe en retrait, Shaqiri reprenait le ballon en première intention pour trouver la lucarne de Gunn. La Suisse aurait même pu prendre l'avantage avec un but de Ndoye, refusé pour un petit hors-jeu.

FULL TIME: Scotland 1-1 Switzerland.



A goalless second half sees the points shared in Köln.



Onto Sunday.#SCOSWI | #EURO2024 pic.twitter.com/VnXLlJu1rN — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 19, 2024

Après la pause, le rythme retombait quelque peu. L'ancien niçois Ndoye était en face à face avec le gardien écossais pour le 2-1 mais il ne cadrait pas sa frappe (58e). L'Ecosse se battait et réussissait à trouver le poteau suisse grâce à une tête de Hanley (66e). Enfin, le Monégasque Embolo inscrivait le deuxième but suisse refusé ce soir d'une subtile pichenette. Mais, il était hors-jeu au départ de l'action. Ecossais et Suisses se quittaient sur un nul 1-1. Derrière l'Allemagne leader avec 6 points, la Suisse 2e (4 pts) prend une sérieuse option sur la qualification. L'Ecosse prend son premier point et la troisième place. Un succès contre la Hongrie devrait lui suffire pour passer en huitièmes.