Euro 2024 ‍: L’Angleterre vire Maddison, Maguire et Grealish

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

Gareth Southgate a fait un pari osé en prenant 33 joueurs dans sa liste pour l’Euro, quitte à devoir comme actuellement en éjecter 7 pour arriver aux 26 demandés par l’UEFA.

Deux premiers joueurs sont partis dans la soirée de mercredi, avec James Maddison et Curtis Jones. Le milieu de terrain de Tottenham s’est dit « dévasté » par le fait de rejoindre le groupe et de devoir le quitter quelques jours plus tard. Ce jeudi, l’écrémage a continué car Harry Maguire a été renvoyé chez lui, jugé insuffisamment remis d’une blessure au mollet. C’est encore plus dur pour Jack Grealish, qui a été éjecté de l’équipe tout simplement car il n’a pas été retenu par le sélectionneur. Une grosse déception pour l’ailier de Manchester City, qui sort d’une saison mitigée et n’a pas forcément convaincu le staff anglais. L’écrémage devrait continuer dans les prochaines heures, afin de continuer à réduire son groupe. James Trafford, Jarrad Branthwaite et Jarell Quansah devraient être les derniers à sortir des Three Lions.